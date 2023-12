Violences contre les mineurs : Darmanin annonce un renforcement des effectifs de l'Office mineurs (Ofmin), avec la création de cinq antennes régionales

L'Ofmin, compétent en matière de lutte contre les infractions commises à l'encontre de mineurs, va disposer d'antennes régionales à Bordeaux, Rennes, Lyon, Marseille et Lille.

Après le vaste coup de filet anti-pédocriminalité début décembre en France et l'arrestation de 82 hommes sur l'ensemble du territoire, Gérald Darmanin a annoncé un renforcement des effectifs du tout nouvel Office des mineurs de la police judiciaire (Ofmin). L'Ofmin comptera cinq antennes régionales courant 2024, a appris jeudi 21 décembre franceinfo auprès du ministre de l'Intérieur. Chacune comprendra entre 10 et 20 personnes dédiées, selon le ministère.

Les cinq antennes seront localisées dans cinq directions zonales de la police : Bordeaux, Rennes, Lyon, Marseille et Lille. À noter que ces antennes s'ajouteront à la Brigade de protection des mineurs, dirigée par la préfecture de police de Paris, qui couvre la capitale et la petite couronne. Il n'y a pas d'antenne dans l'Est ni en Outre-mer pour l'instant, mais un maillage territorial est prévu en 2024.

De 39 à 85 enquêteurs

Gérald Darmanin a par ailleurs annoncé que le renforcement des effectifs de l'Office mineurs aura lieu d'ici octobre 2024 et passera donc de 39 à 85 enquêteurs, comme annoncé précédemment par Elisabeth Borne. Face à l'ampleur du phénomène, les enquêteurs ciblent les plus gros consommateurs d'images pédopornographiques en France, mais aussi parfois à l'étranger ou lors de leur retour sur le sol français. Principale zone concernée : l'Asie du Sud-Est, mais aussi dans une moindre mesure l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique latine.

L'Ofmin, compétent en matière de lutte contre les infractions commises à l'encontre de mineurs, a été créé en septembre 2023.