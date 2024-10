Moins d’un mois après la fin des Paralympiques, les tribunes ont été démontées. Sur la voie publique, il ne reste aucune trace des jeux… ou presque !… La vidéosurveillance algorithmique pourrait bien jouer les prolongations. Ces caméras dopées à l’intelligence artificielle ont été testées pendant les JO pour détecter des situations à risque. L’expérimentation devait être limitée dans le temps. Mais les autorités souhaitent déjà la prolonger… alors que la technologie serait loin d’avoir fait ses preuves.

Aux abords des sites olympiques cet été … 185 caméras de la préfecture de police de Paris, aidées d’un logiciel d’intelligence artificielle: cityvision, ont scruté les comportements pour identifier en temps réel des dangers potentiels : par exemple, un objet abandonné, un départ de feu ou un mouvement de foule.

Une technologie mise au point par une société française: Wintics. Nous les avions rencontrés il y a quelques mois. L’un des cofondateurs vantait alors la précision de son logiciel: "L'algorithme, on lui a appris à distinguer tous les objets mouvants dans l'espace public. On les distingue tous pour pouvoir aller le plus finement possible dans l'analyse. Notre précision est toujours entre 95 et 97%", explique Matthias Houllier, cofondateur de Wintics.

Expérimentations pas toujours concluantes

Mais les premiers tests se sont révélés peu concluants, notamment lors d’un concert du groupe Depeche Mode à Bercy en mars 2024…Des sénateurs ayant assisté à l’expérience livraient leurs conclusions dans un rapport:

“Nous avons compris (...) que l’outil ne fonctionnait pas. Les jeux Olympiques offriront un terrain d’expérimentation supplémentaire, mais en aucun cas il y a là un moyen de sécurisation”.

“Des faux positifs il y en a eu. Par exemple, l’intelligence artificielle identifie des armes là où il n’y en a pas” Source anonyme à l'Œil du 20h

Contactée, la société qui développe le logiciel maintient que ses résultats sont très prometteurs. Depuis, la technologie a été déployée sur les sites olympiques et dans les transports parisiens avec plusieurs centaines de caméras équipées. Mais selon une source qui a assisté à l’expérimentation, il y aurait encore des dysfonctionnements:“Des faux positifs il y en a eu. Par exemple, l’intelligence artificielle identifie des armes là où il n’y en a pas”, nous confie-t-elle sous couvert d'anonymat.

Il y a quelques jours, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez s’est pourtant montré très satisfait. Il souhaite que la vidéosurveillance algorithmique soit pérennisée: "A titre personnel, et nous c'est la proposition que nous allons pousser: nous y sommes très favorables", a -t-il déclaré en commission des lois à l'Assemblée nationale.

Un comité d'évaluation pour "amuser la galerie" ?

Un empressement qui agace les membres du comité chargé d’évaluer cette expérimentation. C’est à eux qu’il revient de faire le bilan de l’utilisation des caméras intelligentes. Et ils sont loin de partager l’enthousiasme des forces de l’ordre: "Sans trahir quoi que ce soit, il n'y a pas de quoi sauter au plafond en disant 'c'est formidable, c'est un outil qui ne pose pas de probleme, tout va bien'. On n'en est pas du tout là, affirme Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire et membre du comité d'évaluation. Je trouve que ça vient alimenter l'idée que quand on lance une expérimentation de toute façon ça va s'inscrire dans le droit et on amuse la galerie avec un comité d 'évaluation. Je pense qu il faut un peu de sérieux: soit on évalue, soit on n'évalue pas, mais on n'a pas de temps à perdre dans des instances qui ne serviraient à rien".

Pris en flagrant délit de précipitation, le ministère de l’intérieur s’engage à attendre l’avis des experts mais affirme déjà réfléchir à une loi qui incluera la vidéo surveillance algorithmique.

