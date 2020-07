Vaucluse : le corps de la fille de 11 ans portée disparue a été retrouvé à Avignon, son père avoue l'avoir tuée

La police judiciaire d'Avignon avait lancé dimanche dernier un appel à témoins, après la disparition de cette pré-adolescente.

Le corps de la fille de 11 ans portée disparue depuis le week-end dernier a été retrouvé à Avignon jeudi 23 juillet, rapporte France Bleu Vaucluse. Son père de 38 ans est en garde à vue et est soupçonné d'homicide volontaire. Il a "reconnu avoir tué sa fille", affirme le parquet d'Avignon à l'AFP. En revanche, le corps de la fille n'a pas été retrouvé grâce à des indications qu'il aurait données. Sa garde à vue a été prolongée et les enquêteurs cherchent à déterminer les circonstances et les raisons de cet infanticide présumé. Une autopsie sera réalisée dans les prochains jours à l'institut médico-légal de Nîmes.

Le corps de la victime repêché dans le Rhône

Les pompiers ont repêché le corps de la pré-adolescente dans le Rhône, à proximité de l'île Piot. Elle était portée disparue depuis samedi. Son père était venu passer la journée avec elle mais ne l'avait jamais ramenée.



Un appel à témoins avait été lancé dans la foulée par la police, ce qui a permis d'interpeller l'homme, seul, aux Angles trois jours plus tard, en état d'ébriété.