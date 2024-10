Un policier tire sur une voiture lors d'une interpellation en Seine-Saint-Denis

Un policier a tiré sur une voiture lors d'une interpellation à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, samedi 26 octobre tôt dans la matinée, a appris franceinfo auprès de la préfecture de police de Paris, confirmant une information du Parisien.

Un groupe de policiers était "en surveillance sur un point de deal" samedi vers 5h50. Ils ont commencé à interpeller un premier homme avant qu'un "groupe d'individus" ne prenne à partie les forces de l'ordre pour soustraire la personne arrêtée par les policiers, relate la préfecture de police. Les policiers ont réussi à "mettre en fuite les protagonistes".

Mais peu de temps après, une voiture "est arrivée vers les policiers dans des circonstances menaçant directement leur intégrité physique", poursuit la préfecture de police. "Un policier a alors fait usage de son arme administrative pour stopper le véhicule." Ses tirs ont "atteint le pare-brise du véhicule".

Aucun policier blessé

La préfecture de police précise qu'aucun policier n'a été blessé, mais on ne connaît pas l'état de l'occupant ou des occupants de la voiture, qui a été retrouvée plus tard par les forces de l'ordre, "au niveau de la porte d'Asnières". Les autorités ne donnent non plus aucune indication concernant l'homme que les policiers ont interpellé avant qu'une voiture ne leur fonce dessus.

Aucune indication non plus sur l'ouverture d'une enquête, que ce soit sur la personne interpellée pour trafic de stupéfiants, la voiture qui a pris la fuite en fonçant sur les policiers, ou sur l'usage de l'arme à feu faite par le policier. Contacté, le parquet de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, n'a pas encore répondu aux questions de franceinfo.