Un important trafic de pêche illégale démantelé, 24 tonnes de palourdes prélevées illégalement dans l'étang de Berre

Un important trafic de pêche illégale a été démantelé lundi 18 novembre dans les Bouches-du-Rhône, 25 personnes dont des pêcheurs ont été interpellées ou convoquées, annonce la gendarmerie, jeudi 21 novembre. Toutes sont soupçonnées d'avoir mis en place un réseau de pêche illégale de palourdes dans l'étang de Berre, à l'ouest de Marseille, et de les avoir revendues à une société située dans l'Hérault.

Cette société est soupçonnée d'avoir ensuite revendu ces palourdes à des restaurateurs ou des consommateurs, sans mention de leur origine, une société qui ne possède pas d'agrément sanitaire. En tout, 24 tonnes de palourdes ont été pêchées illégalement depuis février dernier. Le préjudice financier est estimé à 108 000 euros, en plus du préjudice environnemental.

Une centaine de kilos de palourdes tous les deux jours

L'enquête menée depuis le mois de février par la gendarmerie maritime, en collaboration avec l'URSSAF, la DGFIP, les service vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Bouches-du-Rhône et de l'Hérault, et des brigades de gendarmerie de ces deux départements, a permis de montrer que les palourdes étaient pêchées à raison de 100 kilos tous les deux jours par plus d'une vingtaine de pêcheurs différents.

À l'issue de leurs gardes à vue et des auditions, huit personnes considérées comme "les principaux protagonistes" du réseau ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, dont la société basée dans l'Hérault. Elles sont poursuivies pour travail dissimulé en bande organisée et blanchiment. Le parquet d'Aix-en-Provence a convoqué 10 autres personnes en audience de reconnaissance préalable de culpabilité, deux aux fins d'ordonnance pénale, et cinq aux fins de composition pénale. La gendarmerie indique également que deux véhicules et 159 000 euros ont été saisis.