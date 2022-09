Rodéo urbain : le suspect qui a blessé 5 policiers à Anglet après un refus d'obtempérer interpellé

Un homme soupçonné d'avoir refusé d'obtempérer en voiture dans la nuit de samedi à dimanche 25 septembre à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) et d’avoir blessé cinq policiers a été interpellé lundi 27 septembre. Une opération réalisée par la Brigade de recherches et d'intervention (BRI) et des enquêteurs de la police judiciaire de Bayonne, a appris franceinfo de source proche du dossier. Sa compagne, qui était au volant d'une autre voiture, a également été interpellée.

Les policiers étaient intervenus pour mettre fin à un rodeo urbain sur la commune d'Anglet. Cinq policiers avaient été légèrement blessés, l'un d'eux faisant usage de son arme, alors que le conducteur redémarrait et fonçait sur lui, avant de percuter un deuxième véhicule de police et de poursuivre sa course. Le suspect était jusque-là recherché.

Le suspect déjà connu des services de police

Âgé de 41 ans, l'individu sans domicile fixe est actuellement en garde à vue, de même que sa compagne de 34 ans qui était à bord d'une voiture volée, selon France Bleu Pays Basque. L'homme est déjà connu des services de police et a déjà été condamné par le passé pour des délits routiers.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bayonne pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique" et pour "refus d'obtempérer aggravé et mise en danger de la vie d'agent de police".