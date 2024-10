Reportage "Il y a juste des champs à remplir, c'est assez instinctif" : le dépôt de plainte en ligne désormais possible partout en France

Plus besoin de se déplacer dans un commissariat pour porter plainte en cas de vol, cambriolage ou escroquerie, toutes les démarches sont désormais possibles en ligne. Après une expérimentation de plusieurs mois en Gironde et dans les Yvelines, le dispositif est désormais accessible dans tout le pays depuis le 15 octobre.

Au commissariat de Trappes, les premières plaintes en ligne sont arrivées. En un clic, le commissaire Vavchèque ouvre sur son ordinateur une des plaintes en ligne reçues par le commissariat. Il est le chef du service local de police judiciaire de la ville. "J'ai toutes les informations sur la victime, on est sur un vol de vélo à la sortie d'un lycée", décrit-il.

2,8 millions de plaintes par an

Car désormais, tout le monde peut effectivement déposer une plainte en ligne : "N'importe quel administré, de son domicile, avec un ordinateur, peut se connecter sur le site masécurité.fr et faire directement sa déclaration en ligne et s'authentifier avec France Connect", détaille le commissaire.

#MardiConseil | 🖲️ Les policiers et gendarmes poursuivent leur modernisation dans la prise en charge des victimes. Grâce à la plainte en ligne, vous ne vous déplacerez plus au commissariat ou en brigade de gendarmerie pour les atteintes aux biens. Hélène vous explique ✍️👇… pic.twitter.com/MAHC8qdTng — Police nationale (@PoliceNationale) October 15, 2024

Mais cela n'est possible que lorsqu'il s'agit d'atteintes aux biens comme des cambriolages, vols ou escroqueries. Cela représente 2,8 millions de plaintes chaque année sur les 3 millions et demi déposées au niveau national. "Il y a juste à suivre les étapes, des champs à remplir. C'est assez instinctif. Il faut environ 20 minutes alors qu'au commissariat on est plus autour d'une demi-heure", explique le commissaire, sans compter le temps d'attente sur place qui peut être long, comme en témoigne Yasmine. Elle vient de déposer plainte après que son fils s'est fait voler sa trottinette toute neuve et a dû patienter plus de deux heures. Elle aurait bien aimé connaître le dispositif, "ça aurait été un gain de temps", souffle-t-elle. Mais la plateforme le rappelle, en cas d'urgence, c'est le 17 qu'il faut appeler.