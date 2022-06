Refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement à Paris : les policiers placés en garde à vue sont ressortis libres

Les trois policiers, deux hommes et une femme, étaient auditionnés depuis dimanche après-midi à l'IGPN pour "violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique".

Les trois policiers placés en garde à vue depuis dimanche après avoir tiré samedi à Paris sur une voiture soupçonnée d'avoir foncé sur eux lors d'un contrôle sont ressortis libres, mardi 7 juin, a fait savoir leur avocat, Laurent-Franck Liénard.

Les trois policiers, deux hommes et une femme, étaient auditionnés depuis dimanche après-midi à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour "violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique". Le conducteur et la passagère assise à l'avant ont été gravement blessés par les tirs des policiers et ont été tous les deux transportés à l'hôpital. La passagère, touchée à la tête, est morte des suites de ses blessures le lendemain, à l'hôpital, a appris franceinfo auprès du parquet.

Ces faits surviennent un mois et demi après la mise en examen pour "homicide volontaire" d'un policier, soupçonné d'avoir tué avec une arme automatique le conducteur et le passager avant d'une voiture qui aurait forcé un contrôle sur le Pont-Neuf à Paris.