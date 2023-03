Réforme de la police judiciaire : opposés au projet, des policiers, magistrats et avocats se rassemblent dans toute la France

L'Association nationale de la police judiciaire a fait valoir que "la validation de ce projet s'est faite sans réel dialogue social".

Des centaines de policiers, magistrats et avocats se sont de nouveau rassemblés, jeudi 16 mars, dans toute la France pour dénoncer le projet de réforme de la police judiciaire souhaité par Gérald Darmanin. Les rassemblements étaient prévus à midi devant les tribunaux judiciaires, à l'appel de l'Association nationale de la police judiciaire (ANPJ), créée en août pour organiser la riposte contre la réforme qui doit entrer en vigueur à la fin de l'année.

A Lyon, où 150 enquêteurs, magistrats, avocats et membres de l'association Anticor étaient rassemblés, le président de l'ANPJ, Yann Bauzin, a fait valoir que "la validation de ce projet s'est faite sans réel dialogue social". "Avec la complaisance, si ce n'est dire la complicité, de certains syndicats", a-t-il asséné. "Le principal problème sera la baisse de la garde contre la délinquance organisée et la délinquance financière de haut niveau", a quant à lui estimé Cédric Antoine, vice-président à la cour d'appel de Lyon et trésorier de l'antenne locale de l'Union syndicale des magistrats.

A Paris, ils étaient aussi plus de 150 enquêteurs de la police judiciaire, magistrats et avocats à deux pas du tribunal judiciaire. La réforme ne s'applique pas à Paris et la petite couronne, mais les enquêteurs des offices centraux de la PJ basés à Nanterre (Hauts-de-seine) ont fait le déplacement pour se joindre aux magistrats et avocats, majoritairement opposés au projet.