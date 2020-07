Quatre policiers de Seine-Saint-Denis mis en examen notamment pour "atteinte arbitraire à la liberté individuelle", et trois d'entre eux pour "violences volontaires"

Dans la foulée, la préfecture de police a annoncé la dissolution du service mis en cause.

Quatre des six policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis (CSI 93) ont été mis en examen pour "faux et usage de faux en écriture" et "atteinte arbitraire à la liberté individuelle", a annoncé, jeudi 2 juillet, le parquet de Bobigny. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Trois d'entre eux ont également été mis en examen "pour violences volontaires en réunion". L'un des policiers est aussi mis en examen pour "transport et détention non autorisés de stupéfiants" et un autre pour "vol".

Ils avaient été entendus lundi à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Les fonctionnaires étaient soupçonnés d'avoir racketté des délinquants et notamment des trafiquants de drogue, d'avoir pendant des mois monté de fausses procédures contre ces délinquants et de leur avoir extorqué d'importantes sommes d'argent. La garde à vue des deux autres policiers avait en revanche été levée mercredi soir, sans aucune suite.

Dans la foulée, la préfecture de police a annoncé la dissolution du service dans un communiqué. Le préfet de police a également "décidé de revoir la doctrine d'emploi des CSI dans le sens d'une meilleure articulation avec les effectifs locaux de la DSPAP (Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne) qu'elles appuieront plus fortement dans la lutte contre la délinquance du quotidien".

Une cache de stupéfiants dans un fourré

Lors de perquisitions, une cache de stupéfiants a été découverte, lundi, près du parking de la compagnie de sécurisation et d'intervention à Aulnay-sous-Bois, dans un fourré, a appris franceinfo de source proche du dossier, jeudi, confirmant une information du Parisien. Cette source évoque "quelques dizaines de grammes dans un sac".

Ces perquisitions ont été menées dans le cadre de l'information judiciaire qui a conduit à la mise en examen des quatre policiers de la CSI mais on ignore si cette cache de drogue était utilisée par ces policiers-là ou par d'autres. Cette procédure n'est qu'une partie du scandale qui éclabousse la CSI de Seine-Saint-Denis. Le service est visé par une 17 enquêtes préliminaires.