Policiers renversés à Toulouse : le conducteur du deux-roues condamné à dix mois de prison avec sursis

Le jeune homme de 20 ans avait blessé deux fonctionnaires de police vendredi soir en les renversant à motocross.

Le conducteur du motocross qui a renversé deux policiers vendredi 21 août dans le quartier de la Reynerie à Toulouse a été condamné lundi 24 août à dix mois de prison avec sursis et à un dédommagement financier des agents de police, rapporte France Bleu Occitanie.

Le jeune homme de 20 ans a été condamné en comparution immédiate à dix mois de prison avec sursis pour "refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d'autrui". Les faits ont d'ailleurs été requalifiés, puisqu'il était jugé auparavant pour "violences volontaires aggravées". La moto a également été confisquée.

Une peine "d'avertissement"

Le prévenu doit également verser 900 euros pour préjudice moral à la policière la moins touchée pendant cette agression et payer ses frais d'avocat, à hauteur de 300 euros. Pour l'autre policier, plus grièvement blessé et qui a reçu une interruption totale de travail de trois jours, le tribunal correctionnel a décidé d'un renvoi en civil en décembre prochain pour déterminer à combien doit s'élever le montant versé par le jeune homme. En attendant, la somme fixée est de 1 000 euros.

Une peine clémente, "d'avertissement" selon la présidente. Le jeune homme n'avait aucune condamnation sur son casier judiciaire et va commencer un emploi en septembre chez Amazon.