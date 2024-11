Bordeaux : les policiers municipaux bientôt armés

Le maire de Bordeaux a décidé d'armer une partie de la police municipale. Aujourd'hui, 58 % des policiers municipaux sont équipés d'armes à feu.

Pierre Hurmic, maire EELV de Bordeaux a présenté son plan de renforcement de la police municipale après avoir pris connaissance du retour d'expérience de nombreuses municipalités ayant armé leurs agents. Le maire de Bordeaux s’est donc engagé à créer une "brigade d’appui et de sécurisation de 50 membres" au sein de la police municipale, armée et opérationnelle, d'ici à six mois. Actuellement, les agents municipaux sont équipés d'un gilet pare-balles, d'une matraque, d'un pistolet à impulsion électrique et d'une gazeuse. D'ici mi 2025, 50 d'entre eux seront donc équipés d'armes létales.

D'autres maires ont pris la même décision

Dans d'autres villes, la création de telle brigade est intervenue. Après avoir augmenté le nombre de policiers municipaux, installé de nouvelles caméras de télésurveillance, déployé une brigade anti-incivilités, certains maires ont opté pour la solution d'armer les policiers municipaux.

