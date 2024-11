Policiers municipaux : "Ils ont des compétences totalement insuffisantes", affirme Gerlove Yokota, directeur de police municipale

Face aux flambées de violence liée notamment aux trafics de stupéfiants, certains villes ont décidé d'armer leurs policiers municipaux. Une décision saluée par Gerlove Yokota, directeur de police municipale.

La tendance se généralise ces dernières années. Selon le ministère de l'Intérieur en 2021, 58% des policiers municipaux possédaient des armes létales. "Les policiers municipaux ont des compétences totalement insuffisantes. Le Conseil constitutionnel a retoqué, sur la loi sécurité globale, la possibilité par exemple aux policiers municipaux d’être compétents en matière de délit pour les relevées via l’amende forfaitaire délictuelle. Ils ne sont pas directement placés sous l'autorité du procureur de la République, mais ils doivent passer par un officier de police judiciaire. La situation est ubuesque", explique Gerlove Yokota, directeur de police municipale.

"Pas en mesure de répondre"

"La plupart du temps, on laisse la délinquance s’installer à cause de cela. Les effectifs sont de plus en plus exsangues. Ils ne sont pas en mesure de répondre", ajoute-t-il.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.