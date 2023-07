Policier incarcéré à Marseille : les syndicats de magistrats jugent "gravissimes" les propos du patron de la police

Le directeur général de la police nationale a exprimé son souhait de voir libéré un policier de la BAC de Marseille incarcéré dans le cadre d'une enquête sur des violences policières commises en marge des émeutes début juillet.

Les deux principaux syndicats de magistrats ont jugé "gravissimes", lundi 24 juillet, les propos du patron de la police nationale selon qui "avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison". Dans un entretien au Parisien, Frédéric Veaux a exprimé son souhait de voir libéré un policier de la BAC de Marseille incarcéré dans le cadre d'une enquête sur des violences policières commises en marge des émeutes début juillet.

"Le Directeur général de la police nationale, sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, fait pression sur l'autorité judiciaire dans une affaire individuelle. (...) Le président de la République doit réagir", a par exemple écrit le Syndicat de la magistrature sur Twitter.

"Il y a un principe fondamental dans une démocratie : la loi est la même pour tous. Les policiers qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions sont passibles de sanctions pénales", comme les autres justiciables, a également souligné la présidente du Syndicat de la magistrature, Kim Reuflet, auprès de l'AFP.

Les propos du patron de la police nationale sont "scandaleux" et "gravissimes dans un état de droit", a également réagi Cécile Mamelin, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. "C'est stérile et dangereux. On attend une réaction au plus haut niveau de l'Etat pour remettre les pendules à l'heure", a-t-elle déclaré à l'AFP.

"Une détention provisoire répond à des critères précis, légaux", a rappelé Cécile Mamelin. Comme la mise en examen, "c'est une décision de justice qui ne préjuge en rien de la culpabilité et qui peut faire l'objet de voies de recours", a-t-elle ajouté.