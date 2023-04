Policiers de la CSI 93 : jusqu'à deux ans de prison requis contre les agents de la compagnie de sécurisation et d'intervention

Le procès de quatre policiers de Seine-Saint-Denis se tenait à Bobigny, jeudi 6 avril. Les agents de la compagnie de sécurisation et d'intervention étaient jugés pour détention de drogue, vol, faux PV et violences sur deux hommes.

Une caméra de vidéosurveillance va révéler les méthodes brutales de la compagnie de sécurisation et d’intervention de Seine-Saint-Denis, la CSI 93. Jeudi 6 avril, 4 policiers de cette compagnie comparaissent devant un tribunal. Ils sont confondus par une vidéo accablante. Tout commence le 30 mai 2019 à Saint-Ouen, devant une épicerie, des agents de la CSI 93 s’approchent d’un groupe de jeunes. Sur une vidéo du commerçant que s’est procurée Libération, le plaignant est contrôlé par les policiers. L’un d’eux jette discrètement derrière un sachet de drogue, puis le ramasse et lui lance. L’homme semble obtempérer. Pourtant, il est brutalement tiré par les pieds et jeté à terre.

Une enquête de l’IGPN

Il affirme qu’ensuite, il a été frappé, alors que les policiers l’avaient maitrisé. Sur le PV d’intervention, les policiers mentionnent les faits suivants : rébellion, outrage et détention de stupéfiants. Des qualifications à l’opposées de ce que l’on voit sur la vidéo. La direction n’a pas été mise en cause dans cette affaire. Toutefois, la vidéo va donner lieu à l’ouverture d’une enquête par l’IGPN. Des écoutes vont révéler des propos racistes, du racket de dealers, des interpellations sans motif ou encore des coups. Le 29 juin 2020, 4 policiers sont mis en examen. À l’audience, le procureur a requis deux ans prison, dont un avec sursis, à l’encontre de l’un d’eux. Les trois autres risquent trois mois de prison avec sursis. Le jugement a été mis en délibéré.