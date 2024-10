Police : pour travailler à la BRI, "il ne faut pas être un cowboy", indique Pierre Le Coz, adjoint au chef de la BRI Paris

Pierre Le Coz, adjoint au chef de la BRI Paris, était l'invité du 11h/13h, mardi 22 octobre, alors que la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) célèbre ses 60 ans.

Le livre BRI : Les Patrons de l’anti-gang se mettent à table sort à l'occasion des 60 ans de La Brigade de recherche et d'intervention (BRI). Pour travailler à la BRI, "il ne faut pas être un cowboy (…) on travaille dans un cadre très défini, qui est celui de la loi", explique Pierre Le Coz, adjoint au chef de la BRI Paris. "C'est un métier qui demande beaucoup de discrétion, beaucoup d'abnégation. On passe énormément de temps dans des situations de filature et de surveillance", développe-t-il.

"Un esprit de groupe"

Pour être opérateur à la BRI, il estime qu'il faut "être patient, faire preuve de discernement, faire preuve de courage". Les différents patrons ont chacun laissé leur empreinte lorsqu'ils étaient à la tête de l'unité. "Quand ils parlent de leur expérience à la BRI, ils parlent du collectif (…) On a cet esprit de groupe, cet esprit de famille, qui fait qu'aucun de ces chefs ne pense être détenteur de la marque BRI", affirme Pierre Le Coz.

