Levallois-Perret : Patrick Balkany publie une étonnante photo de sa police municipale... et reconnaît une "erreur"

Le maire de Levallois-Perret a rapidement supprimé cette photo de son compte Instagram.

Neuf policiers, revolvers en main, s'affichent tout sourire. Cette étrange photo a été publiée samedi 3 février, sur le compte Instagram de Patrick Balkany, avec comme légende : "La police municipale de Levallois vous souhaite un bon week-end." Une étonnante communication, qui n'a pas tardé à être largement relayée sur les réseaux sociaux. Le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a finalement supprimé la publication peu de temps après, reconnaissant une "erreur".

Très sympa le compte Instagram de Patrick Balkany. pic.twitter.com/3Zpq5aimEJ — Ellen Salvi (@ellensalvi) 3 février 2018

"C'est une photo qu'ils m'avaient envoyée pour les vœux et que j'ai malencontreusement mise sur Instagram, a réagi Patrick Balkany auprès de franceinfo. C'était une photo tout à fait privée d'une brigade pour me fêter une bonne année. Elle est passée par erreur." Sur Twitter, le fils de Nicolas Sarkozy, proche de Patrick Balkany, Louis Sarkozy, lui a apporté son soutien : "Nos héros policiers requièrent plus de reconnaissance, nous leurs souhaitons à notre tour un bon week-end !"