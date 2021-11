Nord : deux policiers percutés l’un par une voiture, l’autre par un scooter, dans deux affaires distinctes

Les faits se sont déroulés à Villeneuve d’Ascq où le conducteur du scooter est en garde à vue, et à Roubaix où le policier a été légèrement blessé et souffre de plusieurs contusions.

Dans le Nord, mardi 2 novembre, deux policiers ont été percutés l’un par une voiture, l’autre par un scooter, dans deux affaires distinctes, a appris mercredi franceinfo de source policière.

La première affaire se déroule dans le quartier sensible du pont de Bois à Villeneuve d’Ascq, explique une source policière à franceinfo. Vers 16 heures, un policier de la CRS21 répère un deux-roues circulant sans plaque d’immatriculation et veut l’intercepter. Le conducteur refuse d’obtempérer et percute le policier qui tombe au sol. Celui-ci utilise du gaz lacrymogène pour stopper le conducteur qui perd le contrôle de son deux-roues et se blesse à la main dans sa chute.

Le commisariat cible de tirs de mortiers d'artifice

Le fonctionnaire de police a porté plainte, le conducteur interpellé a été placé en garde à vue pour violence volontaire avec arme par destination sur un policier. Un peu plus tard, dans la soirée, vers minuit dans la nuit de mardi à mercredi, le commissariat de Villeneuve-d’Ascq a été la cible de tirs de mortiers d’artifice, a appris franceinfo de source policière et selon France Bleu Nord. Ces mortiers d'artifice ont, selon les premiers éléments, été lancés par 10 à 15 individus aux alentours de minuit. Aucun blessé n’est à déplorer.

Une enquête est ouverte et elle devra déterminer "s'il y a un lien de cause à effet" avec l'interpellation du conducteur du scooter, indique la DDSP. La "présence accrue de policiers" dans le quartier peut aussi servir d'explication, ajoute-t-elle.

Dans la soirée, toujours dans ce département du Nord, un autre policier a été percuté involontairement par une voiture vers 19h30 à Roubaix, alors qu’il était en pleine intervention, précise France Bleu Nord. Le fonctionnaire de police courait après un automobiliste qui avait refusé d’obtempérer et a traversé la route au moment où une jeune fille arrivait en voiture et l’a percuté. Il a été seulement légèrement blessé au coccyx, selon le syndicat de police Alliance 59, malgré une vidéo très impressionnante sur Twitter où l’on voit le policier se faire percuter.