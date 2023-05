Nord : ce que l'on sait de l'accident de la route dans lequel trois policiers ont été tués

Ces fonctionnaires, deux hommes de 25 ans et une femme de 24 ans, ont été percutés par un véhicule qui roulait à contresens, dimanche, près de Villeneuve-d'Ascq.

La police est en deuil. Trois fonctionnaires du commissariat de Roubaix ont trouvé la mort dans un accident de la route, dimanche 21 mai, près de Villeneuve-d'Ascq (Nord). Le conducteur du véhicule qui roulait à contresens et qui les a percutés est également mort dans la collision. Son passager est grièvement blessé, tout comme une jeune fille de 16 ans qui se trouvait dans la voiture des policiers. Alors que le parquet a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires, la procureure de Lille, Carole Etienne, a tenu une conférence de presse, lundi. Voici ce que l'on sait des victimes et de l'avancée de l'enquête.

Une Alpha Roméo qui roulait à contresens, à "120 km/h", sur la RD 700

Il est autour de 7 heures, dimanche, quand trois policiers roulent sur la RD 700, au niveau de Villeneuve-d'Ascq. Ils emmènent une adolescente de 16 ans "à l'unité médico-judiciaire (UMJ) de Lille pour la faire examiner en urgence pour des faits d'atteinte à sa personne dénoncés dans la nuit", a exposé la procureure. A l'avant, deux policiers de 25 ans, et à l'arrière leur collègue de 24 ans, ainsi que la jeune fille. Ils sont violemment percutés par une Alpha Roméo "engagée à contresens de sa voie de circulation", a poursuivi la magistrate, précisant que "les premiers éléments viennent confirmer l'hypothèse d'un choc frontal".

Une "expertise en accidentologie" a été lancée "afin de reproduire les circonstances" de l'accident, "les trajectoires" et "la vitesse des véhicules". Le compteur de vitesse de l'Alpha Roméo est "resté bloqué juste en dessous de 120 km/h", a ajouté la procureure, précisant que la limitation était de 90 km/h. La vitesse du véhicule de police n'a pas pu, à ce stade, être établie. "A notre connaissance (...) il n'y a pas eu de faute commise par les policiers", a déclaré lundi matin le ministre de l'Intérieur à l'issue d'une visite dans le commissariat de Roubaix.

L'équipage policier "circulait de façon normale avec un gyrophare", avait abondé le directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux.

Le conducteur testé positif à l'alcool et au cannabis et connu des services de police

Selon les prélèvements sanguins effectués, le conducteur de l'Alpha Roméo présentait "un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes" par litre et était "positif au cannabis", a confirmé Carole Etienne, précisant qu'"un contre-examen" avait été "demandé pour stabiliser ces résultats". Des prélèvements ont également été effectués sur les fonctionnaires de police mais les résultats seront communiqués une fois que celui qui était au volant aura été identifié.

Selon les "premières vérifications", le conducteur de la voiture roulant à contresens n'était "pas au téléphone", a ajouté la procureure, signalant que cet homme de 24 ans avait "déjà été condamné pour des faits de droit commun mais pas pour des délits routiers".

Les investigations vont notamment se fonder sur les caméras de vidéosurveillance pour "remonter l'activité de ce véhicule depuis le début de la nuit".

Les deux blessés, dont un au pronostic vital engagé, n'ont pas pu être entendus

La jeune fille que les policiers conduisaient à l'UMJ est grièvement blessée. Son état de santé "n'a pas permis de l'entendre" mais la procureure n'a pas fait état d'un pronostic vital engagé. "Dès que les policiers nous autoriseront à l'entendre, elle sera entendue", a-t-elle fait savoir. En revanche, le passager de l'Alpha Roméo, âgé de 23 ans, a été transporté à l'hôpital de Lille "en urgence vitale absolue" et "son pronostic vital demeure engagé".

"Il ressort du témoignage du sapeur-pompier" qui lui a porté secours après l'accident "qu'il a été insulté" par ce passager, qui a "refusé de dire son nom" .

Un hommage national sera rendu aux trois jeunes policiers

Selon France 3 Hauts-de-France, les trois jeunes gardiens de la paix, Manon, 24 ans, Paul et Steven, 25 ans, travaillaient dans la même unité police secours du commissariat de Roubaix. "La vie était devant eux", a souligné Gérald Darmanin, évoquant "cette femme enceinte qui ne va pas pouvoir présenter son futur enfant à son papa" ou "cet enfant qui va avoir un an et qui ne va pas connaître son père".

"Un hommage national a été décrété par le président de la République", a annoncé le ministre de l'Intérieur. Il sera rendu d'ici à la fin de la semaine à Roubaix et présidé par Gérald Darmanin. Objectif, selon le ministre de l'Intérieur : "Que dans tous les commissariats de France, dans toutes les brigades de gendarmerie, dans toutes les préfectures et sous-préfectures et pour tous ceux qui le souhaitent dans toutes les mairies de France, on puisse avoir une pensée pour ces trois jeunes policiers."