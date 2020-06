"Non, ça ne fait pas partie du métier qu'on se fasse lyncher" : un policier agressé à Lyon, hors de son service, témoigne

Il dit avoir cru "que c'était la fin, que de toute façon [il] ne se relèverait pas". Un policier de 34 ans a été agressé, dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin, alors qu'il n'était pas en service et rentrait chez lui avec sa compagne, à Lyon. Une enquête a été ouverte, et trois personnes ont été mises en examen pour "violences volontaires", a annoncé le parquet mercredi. Toujours hospitalisée, la victime témoigne pour la première fois, devant les caméras de France 3. Et dénonce une violence grandissante envers les policiers : "Quand j'en parle autour de moi on me dit 'Mais c'est comme ça, tu as signé'. Non, ça ne fait pas partie du métier qu'on se fasse lyncher".