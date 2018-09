Les propos de Yann Moix "peuvent avoir un effet négatif" et représenter "une forme de danger" pour les policiers

Pascal Lalle, directeur central de la sécurité publique, a réagi dimanche après les propos de Yann Moix. Dans l'émission "Salut les terriens" diffusée sur C8 samedi, l'écrivain a accusé des policiers "de chier dans leur froc".

"C'est très choquant, c'est une absence de respect à l'égard d'une institution et d'hommes et de femmes qui sont dévoués pour leurs concitoyens et qui le prouvent à longueur de journée", a réagi dimanche 23 septembre sur franceinfo Pascal Lalle, directeur central de la sécurité publique, après les propos de Yann Moix. L'écrivain s'en est pris verbalement ce samedi sur C8 dans l'émission Salut les terriens à des policiers les accusant "de chier dans leur froc".

"Au nom de la liberté d'expression, on ne peut pas tout faire et tout dire. Ces propos ne sont pas responsables" a critiqué le directeur central de la sécurité publique.

"Dans le contexte, ces propos peuvent avoir un effet très négatif sur le comportement de certains personnes qui sont par définition hostiles à l'ordre, à l'autorité, aux institutions. Je considère que cela peut représenter une forme de danger pour nos policiers donc ce n'est pas acceptable" a déploré Pascal Lalle.

"Les policiers vont partout"

Yann Moix accuse les policiers de se "victimiser à longueur d'émission de télévision" alors que selon lui "leur cible préférée sont les pauvres et les milieux défavorisés" (…) "vous n'avez pas les couilles d'aller dans des endroits dangereux" a-t-il également lancé.

Le directeur central de la sécurité publique assure que les policiers vont "partout, contrairement à ce qui peut être dit, dès lors que nous avons une mission, nous l'accomplissons, nous nous en donnons les moyens et c'est ce qui est fait à longueur de journée quel que soit le lieu", a-t-il martelé.

Le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a été saisi par plusieurs syndicats de policiers après les propos de Yann Moix. Alternative CFDT annonce son intention de déposer une plainte pour "injures publiques" ou "pour diffamation".