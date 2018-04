Les internautes se moquent d'un étrange portrait-robot diffusé par la police britannique

En deux jours, le tweet a été partagé plus de 22 000 fois et des centaines de détournements ont été publiés par les internautes.

Pas facile de réussir un beau portrait-robot. Mardi 3 avril, la police du comté britannique du Warwickshire en a fait l'expérience en diffusant, sur Twitter, le signalement d'un malfaiteur qu'elle recherchait. L'image a fait le tour du web en quelques heures. Mais pas vraiment pour les raisons attendues par les autorités… Il faut dire que le résultat est assez étonnant.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e — Warwickshire Police (@warkspolice) 3 avril 2018

"Nous avons publié le portrait-robot du suspect impliqué dans un cambriolage à Stratford en février. Si vous avez des informations, contactez-nous", indique la police dans la légende. L'homme aurait détourné l'attention d'une femme d'une quarantaine d'années pendant que son complice dérobait l'argent de la victime, explique le HuffPost.

En deux jours, le tweet a été partagé plus de 22 000 fois et des centaines de détournements ont été publiés par les internautes.

Times must be hard after his Banana Splits days. pic.twitter.com/U0XeU4G774 — karl newsome (@karlsn74) 3 avril 2018

He sent me a snap! pic.twitter.com/ECc3b39YTM — Laura (@_lauraslens_) 4 avril 2018

His dentist should be able to ID him without films. pic.twitter.com/xMI1ni5aUF — Laura Mcc (@lauraMcc1422) 4 avril 2018