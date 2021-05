Le ministère de l'Intérieur a commandé 30 000 caméras-piétons pour équiper les policiers français

Le ministère de l'Intérieur a passé un contrat de 15 millions d'euros pour équiper de 30 000 caméras-piétons les policiers et les gendarmes, a annoncé Motorola Solutions jeudi 6 mai. Ces caméras doivent être livrées "à partir de juillet", selon le fabricant américain, qui les fournira. Cet achat avait été annoncé en septembre dernier par Gérald Darmanin, qui entendait généraliser cet équipement afin de "donner les mêmes armes aux forces de l'ordre", régulièrement filmées par des témoins lors de leurs interventions. Cette technologie doit aussi permettre de lutter contre les contrôles au faciès, dont les forces de l'ordre sont parfois accusées.

Les 10 400 caméras dont les policiers et gendarmes sont dotés à l'heure actuelle sont critiquées notamment pour leur faible autonomie. "Une patrouille dure huit heures, une charge entre deux et quatre heures, donc vous comprenez bien qu'elles ne peuvent pas se mettre en marche dès le début. Pour l'instant, la consigne est de mettre en marche la caméra quand on est en intervention", avait expliqué Gérald Darmanin.

Avec sa caméra VB400, Motorola promet une autonomie allant jusqu'à 12 heures. En l'état, la caméra est activée manuellement par le policier ou le gendarme. "A l'avenir, le ministère de l'Intérieur pourra choisir le Holster Aware, qui active l'enregistrement de manière automatique si un agent dégaine son arme du holster" grâce à un capteur Bluetooth, a-t-on précisé chez Motorola.