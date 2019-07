VIDEO. Disparition à Nantes : "J'ai aperçu ce qui me semblait être un jean", témoigne le capitaine qui a découvert le corps de Steve

Steve Maia Caniço était introuvable depuis 38 jours. Son corps a finalement été retrouvé dans la Loire, à Nantes, lundi 29 juillet. Une autopsie a permis d'identifier le jeune homme, mardi matin. Sa dépouille a été retrouvée peu après 17 heures, quai Fernand-Crouan à Nantes (Loire-Atlantique), soit à 600 mètres environ du lieu de sa disparition, quai Wilson. "J'ai lancé un coup de jumelles et j'ai aperçu ce qui semblait être un jean, la partie arrière d'un corps", témoigne le capitaine de la navette fluviale qui a découvert sa dépouille.

"La famille est dans un état de souffrance et de choc très important, parce qu'en même temps de la découverte de ce corps, c'est pour eux l'annonce certaine de la mort de leur fils et de leur frère", a confié Cécile de Oliveira, l'avocate des parents de Steve Maia Caniço. Le jeune homme de 24 ans n'avait plus donné signe de vie depuis la Fête de la Musique en juin dernier. Il était 4h30 quand les forces de l'ordre étaient intervenues pour stopper un concert. Quatorze personnes étaient alors tombées dans la Loire, mais seules 13 avaient été repêchées saines et sauves.