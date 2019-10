Interpellation musclée à Saint-Ouen : six policiers en garde à vue

Six policiers ont été placés en garde à vue ce mardi 8 octobre. Un homme de 20 ans les accuse "d'actes de torture" lors de son interpellation à Saint-Ouen en août dernier.

Six policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) de Seine-Saint-Denis sont en garde à vue mardi 8 octobre, dans l'enquête sur des soupçons de violences policières à Saint-Ouen, a appris franceinfo de source proche de l'enquête.

Les faits présumés ont eu lieu le 9 août dernier. Un jeune homme de 20 ans accuse les forces de l'ordre "d'actes de torture" au cours de son interpellation. Dans sa plainte, il déclare avoir "reçu des coups de pieds par les fonctionnaires de police" et "plusieurs coups de pistolet à impulsion électrique" sur ses organes génitaux.

Joint par franceinfo, l'avocat du jeune homme, Me Yassine Bouzrou, dit "attendre que les mis en cause soient déférés devant un juge d'instruction en vue de leur mise en examen pour torture et actes de barbarie", "compte tenu de la gravité des faits reprochés".

L'enquête est menée par l'IGPN (Inspection générale de la police nationale). La compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis est visée par deux autres enquêtes portant également sur des soupçons de violences.