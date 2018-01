INFO FRANCE BLEU. Landes : des détonateurs de l’ETA déterrés dans un bois, le parquet antiterroriste saisi

Un promeneur a déterré des détonateurs et des explosifs de l'ETA fin décembre dans un bois de Tosse (Landes), a révélé vendredi France Bleu Gascogne. La cellule antiterroriste du parquet de Paris est saisie. La forêt de Tosse (Landes). (RADIO FRANCE)

Des détonateurs de l’ETA et de l'explositif en petite quantité ont été déterrés par un promeneur, le 31 décembre 2017, dans un bois de Tosse (Landes), entre Dax et Bayonne, a révélé France Bleu Gascogne vendredi 12 janvier. La cellule antiterroriste du parquet de Paris a été saisie et a ouvert une enquête.

Les engins étaient rangés dans deux boîtes en plastique, enterrées à quelques centimètres de profondeur. Ces boîtes contenaient également des cartes routières et topographiques portant l'en-tête du groupe séparatiste basque. Elles ont été découvertes par hasard par le promeneur. Ce "chasseur de trésor" se baladait avec son détecteur de métaux dans le sous-bois, quand son appareil s’est agité. Il a ensuite creusé et fait cette découverte inattendue.

Une enquête ouverte pour association de malfaiteurs terroristes

Alertés, les gendarmes ont immédiatement fait venir les démineurs de Saint-Martin-de-Seignanx qui ont bouclé le périmètre le temps de l’intervention. Le procureur de Dax (Landes) a confirmé, vendredi 12 janvier, cette découverte, mais s’est tout de suite déssaisi de l'affaire au profit de la cellule antiterroriste du parquet de Paris.

Une enquête pour "association de malfaiteurs terroristes, détention et transport d’armes et munitions de catégorie B en relation avec une entreprise terroriste" a été ouverte. Les investigations ont été confiées à la sous-direction antiterroriste et à la police judiciaire de Bayonne. Des analyses sont notamment en cours afin d'établir s'il s'agit bien d'explosifs de type C4 et pour évaluer leur âge.