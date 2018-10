INFO FRANCE 3. Sofiane Hambli, trafiquant de drogue et sulfureux indic des stups, est sorti de prison

Le baron du cannabis a été libéré, a appris France 3 auprès d'une source judiciaire.

Le trafiquant de drogue international Sofiane Hambli a été remis en liberté par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, a appris France 3 de source judiciaire, mardi 23 octobre. L'homme est connu pour être l'informateur de l'ancien numéro 1 de la lutte antidrogue, François Thierry. Il est au cœur du scandale sur les méthodes de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) et affirme avoir agi sur instruction de ces policiers.

Interpellé en 2016 en Belgique, il est mis en examen à Paris dans le cadre d'une enquête sur une saisie record de sept tonnes de cannabis dans une camionnette sur le boulevard Exelmans, dans le 16e arrondissement de Paris, un an plus tôt. Très vite, la justice découvre que la drogue venue du Maroc faisait partie d'une "livraison surveillée", supervisée par l'Ocrtis. Sofiane Hambli affirme n'avoir joué qu'un rôle de "logisticien" dans cette affaire.

Par le passé, Sofiane Hambli a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises pour des affaires de trafic de cannabis. Il s'est évadé en 2003 de la prison de Metz-Queuleu (Moselle), avant d'être de nouveau arrêté. En 2011, le tribunal correctionnel de Mulhouse lui avait infligé une peine de 13 ans de prison et deux millions d'euros d'amende pour avoir animé depuis sa cellule de prison un trafic de haschich international. Il avait été libéré quatre ans plus tard.