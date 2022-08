Haut-Rhin : la traque se poursuit à Colmar, après la mort d'un jeune homme

Mercredi 17 août, et depuis 48 heures, la traque se poursuit dans les rues de Colmar (Haut-Rhin). Les auteurs présumés de l'assassinat d'un jeune Afghan de 27 ans sont toujours en fuite. Le tireur a été identifié, et est activement recherché. Dimanche 14 août, dans une cité située au sud de la ville, la victime et ses amis avaient été importunés par le passage régulier d'un scooter sur le trottoir.

Des renforts policiers à Colmar

Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune Afghan aurait demandé au conducteur de faire moins de bruit. Quelques minutes plus tard, le pilote est revenu avec plusieurs personnes. Une rixe a éclaté, et un coup de feu a été tiré devant les proches de la victime. Grièvement blessé, le jeune Afghan a succombé à ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital. Après le drame, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a ordonné l'envoi de renforts policiers. Une décision saluée par les élus locaux.