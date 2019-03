Grenoble : troisième soirée consécutive d'échauffourées dans le quartier Mistral après la mort de deux jeunes hommes dans une course poursuite

Des membres des forces de l'ordre sont les cibles de jets de projectiles et la tension monte depuis la mort des deux Isérois de 17 et 19 ans, selon nos confrères de France Bleu Isère.

Des échauffourées ont eu lieu lundi 4 mars au soir à Grenoble (Isère) entre des forces de l'ordre et des habitants du quartier Mistral deux jours après la mort de deux jeunes hommes en scooter alors qu'ils étaient poursuivis par la police samedi 2 mars, rapporte France Bleu Isère.

Un jeune homme interpellé pour des caillassages

Les pompiers et les forces de l'ordre, policiers et CRS, ont été ciblés par de nombreux projectiles. Des boules de pétanque et des cocktails Molotov ont été jetés depuis les toits ou les étages des immeubles du quartier Mistral. Un jeune homme d'environ 25 ans, a été interpellé pour ces caillassages.

Des habitants du quartier ont aussi monté ou tenté de monter des barricades par petits groupes très mobiles d'une quinzaine de personnes. Une compagnie de CRS a été appelée en renfort. Soixante pompiers supplémentaires ont également été mobilisés pour éteindre des feux de poubelles et de voitures. Vers 22 heures, un feu d'artifice a été tiré au milieu des bâtiments. Les tensions sont restées vives jusqu'à environ 1h30 du matin.