Gers : une course poursuite fait un mort, l'IGPN saisie après le tir d'un policier

Le parquet du Gers a indiqué dimanche 15 septembre avoir saisi l'IGPN pour enquêter sur l'usage d'une arme à feu par un policier lors d'une course poursuite au terme de laquelle un jeune de 17 ans est mort dans des circonstances non élucidées. "Une enquête judiciaire a par ailleurs été confiée au SRPJ de Toulouse pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'ordre public", a affirmé la procureure du Gers Charlotte Beluet.

Les faits se sont déroulés vendredi après-midi. Trois jeunes hommes âgés de 17 à 20 ans, suivis depuis la veille par la police, ont tenté d'échapper aux forces de l'ordre sur une petite route de la commune de Pavie, près d'Auch. Leur véhicule "aurait foncé sur un policier, qui a fait usage de son arme", selon Charlotte Beluet.

Des violences à Auch

La voiture est sortie de la route, a fait plusieurs tonneaux et a terminé sa course dans un champ. Un jeune homme de 17 ans d'origine géorgienne est décédé mais les premiers éléments de l'enquête ne permettent pas de déterminer les causes exactes de sa mort. "Une autopsie du jeune homme décédé aura lieu lundi", a souligné la procureure. Les deux autres fuyards ont été blessés et hospitalisés. L'un deux, le conducteur, est depuis sorti de l'hôpital et a été placé en garde à vue, a-t-elle ajouté.

Dans le quartier du Grand Garros à Auch, où résidaient deux des occupants du véhicule, des violences - incendie de voitures et de containers à ordures, dégradation de mobilier urbain - ont lieu depuis deux nuits. Dans la nuit de vendredi à samedi, un groupe d'une quarantaine de personnes a même jeté des projectiles sur les véhicules des pompiers qui tentaient d'éteindre les feux, d'après la préfecture.