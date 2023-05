Fusillade en Meurthe-et-Moselle : les règlements de compte peuvent "se produire partout sur le territoire", reconnaît le directeur général de la police nationale

Les règlements de comptes sur fond de trafic de drogues sont "des faits qu'on constatait plutôt dans des départements comme les Bouches-du-Rhône, la région parisienne ou lyonnaise", mais "dorénavant, ils peuvent se produire un peu partout sur le territoire", reconnaît dimanche 14 mai sur franceinfo Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale. Cinq personnes ont été blessées par balles samedi soir à Villerupt (Meurthe-et-Moselle) et trois personnes sont mortes en quatre jours à Valence (Drôme).

Selon Frédéric Veaux, il existe bien "une montée du trafic de drogue" en France et "malheureusement", souligne-t-il, ils "font l'objet de rivalités importantes entre bandes criminelles, structurées, organisées, qui sont implantées dorénavant un peu partout sur le territoire national". Une violence qui se propage donc "dans certains départements qui jusque-là étaient plutôt préservés".

"Ces trafiquants cherchent à écouler leurs marchandises le plus possible et sur toute l'étendue du territoire."