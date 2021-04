DIRECT. Fonctionnaire de police tuée à Rambouillet : Jean Castex et Gérald Darmanin se rendent sur place

#COVID_19 Ce comité de l'agence a tenté de comparer plus finement le risque de thrombose et le bénéfice du vaccin en tenant compte de l'âge des vaccinés et de différents scénarios de propagation du virus. Des comparaisons, présentées sous forme de graphiques dans ce document (en anglais), qui font apparaître un bénéfice d'autant plus important que la personne vaccinée est âgée.

Dans un scénario où l'incidence est forte, le vaccin permettrait dès la première dose d'éviter 733 morts pour chaque tranche de 100 000 vaccinés de plus de 80 ans, pour un risque estimé à 0,4 cas de thromboses par 100 000 personnes. Il ne préviendrait en revanche aucun décès chez les 20-29 ans, car les cas mortels sont rares à cet âge, pour un risque de 1,9 cas de thromboses par 100 000 vaccinés.