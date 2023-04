Finale de la Coupe de France : 55 personnes interpellées pour des vols et des violences en marge du match

Les autorités redoutaient des débordements samedi soir au Stade de France, lors de cette rencontre qui opposait Toulouse à Nantes.

Un match sous haute sécurité. Le Stade de France s'est paré, samedi 29 avril, de jaune et de violet, couleurs de Nantes et Toulouse, opposés en finale de Coupe de France. A cette occasion, et en raison de la mobilisation des opposants à la réforme des retraites, quelque 3 000 policiers et gendarmes étaient présents samedi soir aux abords de l'enceinte francilienne. Dans le cadre de ce dispositif de sécurité mis en place pour cette finale, 55 personnes ont été interpellées pour des vols et des violences, en marge de la rencontre, a appris France Télévisions de source policière, dimanche.

Dans l'enceinte sportive, la finale de la Coupe de France s'est déroulée dans le calme. Peu de spectateurs ont brandi un carton rouge à la 49e minute du match, en référence à l'utilisation du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. Ces cartons avaient été soit apportés par les supporters eux-mêmes, soit distribués par les syndicats à l'entrée du stade, alors que le rassemblement syndical avait été autorisé à la dernière minute par la justice administrative.