Essonne : un jeune de 19 ans tué dans une rixe, quatre personnes en garde à vue

Un jeune homme de 19 ans a été tué dans la nuit du vendredi au samedi 8 octobre à Brunoy, en Essonne, dans la cité des Hautes-Mardelles, a confirmé le parquet d'Evry à franceinfo. Il a été victime d'une rixe, impliquant de nombreux jeunes, sans que l'on ne sache pour le moment les causes exactes de sa mort. Une "autopsie du corps aura lieu dans les jours à venir", précise le parquet d'Evry.

Une première rixe a éclaté dans ce quartier, dit sensible de l'Essonne, vendredi après-midi. Puis une deuxième altercation est survenue dans la soirée. Au moins une arme blanche et une arme à feu ont été utilisées. "La bagarre a été d'une grande violence", souligne le parquet d'Evry, faisant donc un mort et plusieurs blessés.

Une enquête a été ouverte par le parquet d'Ivry pour "homicide volontaire et violences aggravées, violences en réunion et avec armes". Elle a été confiée à la police judiciaire. Quatre jeunes hommes, âgés d'une vingtaine d'années, ont été placés en garde à vue.