Disparition de Lina : la mère de l'adolescente reçue par les deux juges d'instruction

Quatre mois après la disparition de Lina, le mystère reste entier. La mère de la jeune fille, qui ne perd pas espoir, a été reçue par les juges chargés de l'affaire, jeudi 1ᵉʳ février.

Depuis quatre mois, la mère de Lina attend des réponses. Sa fille de 15 ans a disparu en quittant son domicile, le 23 septembre 2023. Sa mère garde espoir. "C'est ce qui fait que je me lève tous les matins", indique Fanny Groll, mère de Lina. Celle-ci a disparu à Plaine (Bas-Rhin). Elle devait prendre un train en direction de Strasbourg (Bas-Rhin) pour rejoindre son petit ami. Elle a disparu sur le trajet entre son domicile et la gare.

Une nouvelle information judiciaire ouverte après une plainte pour viol

Jeudi 1ᵉʳ février, sa mère a été reçue pour la première fois par les deux juges d'instruction chargés de l'affaire. L'enquête est complexe et de multiples pistes n'ont pas donné de résultats. Un an et demi avant sa disparition, Lina avait déposé plainte pour viol. Le parquet de Saverne (Bas-Rhin) a classé la plainte sans suite, suscitant l'incompréhension de sa mère, avant de se raviser en ouvrant une nouvelle information judiciaire il y a quelques jours. Aucun suspect n'a été placé en garde à vue et la disparition de Lina reste un mystère.