DIRECT. Roubaix : un hommage rendu aux trois policiers tués dimanche à midi en présence d'Emmanuel Macron

Ce qu'il faut savoir

Le président Emmanuel Macron est attendu jeudi 25 mai à Roubaix (Nord) où il doit participer à un hommage aux trois policiers tués dimanche en intervention, dans une collision avec un véhicule roulant à contresens, dont le conducteur était fortement alcoolisé et positif au cannabis. Les trois policiers, Paul et Steven, 25 ans, et Manon, 24 ans, recevront les insignes de la Légion d'honneur à titre posthume. Suivez notre direct.

Emmanuel Macron doit rencontrer les proches des trois policiers. Le chef de l'Etat présidera à partir de midi une cérémonie à l'école nationale de police de Roubaix, accompagné de son épouse Brigitte Macron. Le président doit prendre la parole au cours de la cérémonie, à laquelle assistera également le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Gérald Darmanin qualifie le conducteur d'"assassin". "Cet assassin – parce qu'il faut utiliser les mots qui comptent – a tué non seulement trois destins, mais a blessé l'intégralité de la police nationale", a lancé le ministre de l'Intérieur lors des questions au gouvernement au Sénat. "Trop de chauffards, trop d'assassins, tuent sur les routes sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool."

Yaël Braun-Pivet veut interdire l'alcool et de la drogue au volant. "Zéro alcool et zéro drogue quand on conduit", a expliqué la présidente de l'Assemblée nationale au micro de Sud Radio jeudi. "Je pense que quand on est au volant d'une voiture et qu'on est soit alcoolisé, soit sous l'emprise de stupéfiants, on est dangereux parce que la voiture devient une arme."