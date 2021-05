DIRECT. Policier tué à Avignon : une femme soupçonnée d'être la cliente du dealer recherché placée en garde à vue

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #AVIGNON

: Gérald Darmanin doit rencontrer les différents syndicats de police locaux au commissariat central d'Avignon au lendemain de la mort d'un policier lors d'un contrôle lié au trafic de drogue, a appris franceinfo auprès du ministère de l'Intérieur. Il animera également plus tard une rencontre en visioconférence avec des représentants nationaux des syndicats de police.

: D'après les informations de franceinfo, cette femme est suspectée d'être la cliente du dealer qui a tiré sur le fonctionnaire de police lors du contrôle avant de prendre la fuite.

: Une femme soupçonnée d'avoir été sur les lieux du drame a été placée en garde à vue dans l'enquête sur la mort d'un policier à Avignon (Vaucluse), hier, a appris franceinfo de source proche de l'enquête.

Baisse du nombre de malades en réanimation (5 402 contre 5 504 mardi), taux de positivité, d'incidence et de reproduction en baisse... Les indicateurs de circulation du Covid-19 en France sont plus favorables depuis quelques jours. Mais le virus circule toujours vivement avec entre 20 000 et 30 000 nouveaux cas positifs par jour.



• Le choc, en plein centre-ville. Un policier a été tué par balle hier soir près d'un point de deal à Avignon (Vaucluse) par un tireur qui s'est ensuite enfui. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est immédiatement rendu sur place et a salué la mémoire d'un "soldat" de la "guerre" contre le trafic de drogue.



• Conserver la meilleure note de l'épreuve ou de la moyenne annuelle en philo ou arriver au grand oral avec la liste des sujets étudiés : à six semaines du lancement des épreuves du bac, le ministre de l'Education a annoncé des aménagements de l'examen en raison de la crise sanitaire.



• L'ancien entraîneur du PSG Thomas Tuchel s'est hissé en finale de la Ligue des champions avec son équipe de Chelsea en s'imposant 2-0 face au Real Madrid hier soir. Les "Blues" seront opposés à Manchester City pour une finale 100% britannique.





: Invité des "4 Vérités" de France 2, Sébastien Chenu (RN) évoque la mort du policier abattu hier soir en plein centre d'Avignon lors d'un contrôle relatif à une affaire de stupéfiants. Le candidat du parti d'extrême droite aux régionales dans les Hauts-de-France estime que le ministre de l'Intérieur "ne met ni les moyens ni la volonté politique" au service de la lutte contre la drogue.

