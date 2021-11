DIRECT. Cannes : après l'agression d'un policier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu sur place

#COP26 Les pays vulnérables les plus affectés par les conséquences du réchauffement climatique pourraient voir leur PIB par habitant s'effondrer, selon un rapport de l'ONG Christian Aid. Sur 65 pays étudiés, membres des groupes représentant à la COP les pays pauvres et les petites îles menacées, la chute médiane du PIB par tête est estimée à 19,6% en 2050 sur la trajectoire actuelle de réchauffement, et de 63,9% à la fin du siècle.