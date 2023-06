Direct Adolescent tué par la police à Nanterre : des heurts éclatent dans les Hauts-de-Seine, 24 personnes interpellées

#NANTERRE Me Jennifer Cambla, l'une des avocates de la famille de Naël, était l'invitée ce matin de franceinfo. Elle assure que "quand on voit les images", le geste du policier, qui a tué l'adolescent de 17 ans hier, à Nanterre, en raison d'un refus d'obtempérer, était "absolument illégitime" et qu'il ne "rentre pas dans un cadre de légitime défense puisqu'on voit bien que le policier était sur le côté du véhicule et que le véhicule était à l'arrêt".