Contrôle de police mortel à Paris : trois policiers placés en garde à vue

Une femme a été mortellement touchée par des tirs de policiers, samedi 4 juin, devant plusieurs témoins. La fusillade s'est produite dans le nord de Paris. Des policiers à vélo ont remarqué une voiture avec quatre personnes à bord, dont l'une sans ceinture. Le véhicule aurait pris la fuite en direction du boulevard Barbès, alors que les forces de l'ordre approchaient. Les fonctionnaires l'ont rattrapé quelques mètres plus loin, près d'une intersection.

Le conducteur est connu pour 82 affaires

"Il nous a braqués direct. (…) On était tous dans la panique. On a tous crié, moi j'ai crié : 'Baissez-vous, baissez-vous'. Après, on a entendu que les coups de feu et les vitres qui pètent", confie, lundi 6 juin, l'un des passagers. Les policiers affirment que le conducteur a redémarré et foncé sur l'équipage. Le permis du conducteur était suspendu. L'homme, connu pour 82 affaires, était recherché pour une peine non exécutée. Il fait l'objet d'une enquête pour tentative d'homicide envers les forces de l'ordre. Les policiers sont en garde à vue auprès de l'IGPN, en raison des conséquences de leurs tirs.