Attaque du commissariat de La Courneuve : six personnes renvoyées devant le tribunal

Sur les neuf personnes interpellées dimanche soir après l'attaque du commissariat de La Courneuve, six, dont deux mineures, sont renvoyées devant le tribunal et les autres ont été libérées sans poursuite, rapporte jeudi 21 mars le parquet de Bobigny. Elles sont poursuivies pour dégradations ou détériorations de bien par moyen dangereux et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique.

Les quatre majeurs seront jugés le 13 mai. Le parquet a requis leur placement en détention provisoire jusqu'à l'audience. Les deux mineurs sont renvoyés devant le juge des enfants. L'une des personnes interpellées avait été libérée dès mardi soir pour raisons médicales. Pour les deux autres, "les éléments probatoires ne permettaient pas d'engager à ce stade des poursuites" à leur encontre, déclare le parquet.

Les suspects avaient été interpellés dimanche soir après l'attaque du commissariat de La Courneuve aux mortiers d'artifice, cocktails Molotov et pierres par une cinquantaine de personnes pendant moins d'une heure. "On a fait ça pour demander justice pour Wanys", avait confié le lendemain à l'AFP un jeune homme, sous couvert d'anonymat. Wanys, 18 ans, est décédé le 13 mars après une course-poursuite avec la police à la suite d'un refus de contrôle. Jeudi, une marche blanche en hommage au jeune homme se tenait entre La Courneuve et Aubervilliers, lieu de sa mort.