Tuerie de la préfecture de police : Hadama Traoré, à l'origine d'une manifestation de soutien à Mickaël Harpon, a été placé en garde à vue

Le préfet a interdit cette manifestation qui devait se dérouler jeudi à Gonesse.

Hadama Traoré qui voulait organiser une manifestation de soutien à Mickaël Harpon, jeudi 9 octobre à Gonesse (Val-d'Oise) a été placé en garde à vue ce mercredi en Seine-Saint-Denis où il réside, a appris franceinfo de source judiciaire confirmant une information de BFM-TV. Il appelait à un rassemblement pour soutenir l'auteur de l'attaque à la préfecture de police de Paris qui a fait quatre morts.

Il a été placé en garde à vue pour "menaces et actes d'intimidation sur une personne exerçant une fonction publique ou d'utilité collective, menaces de crime contre les personnes et outrage". La sûreté est saisie et une perquisition est en cours à son domicile, précise cette même source.

Une vidéo où il relativise l'attaque

Comme le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner l'a demandé ce mercredi matin, le préfet du Val-d'Oise a publié ce mercredi après-midi un arrêté interdisant la manifestation prévue à Gonesse jeudi en soutien à Mickaël Harpon, indique la préfecture dans un communiqué.

L'objet déclaré de la manifestation, organisée par Hadama Traoré, était notamment "de rendre hommage aux policiers assassinés à la préfecture de police, de dénoncer la désinformation médiatique et politique..." Mais le préfet dit avoir pris en considération, pour prendre cet arrêté d'interdiction, les propos tenus par Hadama Traoré sur les réseaux sociaux. Ces propos laissent entendre, selon le préfet, qu'il "soutient" Mickaël Harpon en "relativisant" l'attaque qu'il a commise.