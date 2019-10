DIRECT. Emmanuel Macron rend hommage ce matin aux victimes de l'attaque à la préfecture de police

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PREFECTURE

: Ils s'appelaient Aurélia, Brice, Damien et Anthony. Quatre membres de la préfecture de police de Paris ont été tués par l'un de leurs collègues lors d'une attaque au couteau qui s'est déroulée sur leur lieu de travail. Voici les quelques éléments qui ont filtré sur leur identité et leur parcours, la préfecture n'ayant pas souhaité communiquer.

: "Le problème chez nous, c'est qu'il y a une forme d'omerta. C'est-à-dire que, culturellement, on s'interdit d'écrire contre un collègue."



Deux collègues de Mickaël Harpon l'avaient entendu se réjouir de l'attentat contre Charlie Hebdo. Mais dans la "grande famille" de la police, on ne dénonce pas ses collègues, explique un syndicaliste.



: On début par un premier point sur l'actualité de ce mardi matin :



Emmanuel Macron rendra hommage ce matin aux quatre fonctionnaires de la préfecture de police de Paris tués par leur collègue radicalisé. Auparavant, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner remettra la Légion d'honneur, à titre posthume, aux quatre victimes, dont une femme. La cérémonie sera à suivre en direct sur franceinfo.



Des clés USB contenant les données personnelles et coordonnées de dizaines de collègues de Mickaël Harpon, l'auteur de la tuerie de la préfecture de police de Paris, ont été retrouvées à son domicile. Des vidéos du groupe Etat islamique ont également été repérées sur ces clés.



Le monde paysan annonce une mobilisation nationale pour bloquer à la mi-journée les axes routiers "majeurs" de la France, afin de lancer un "avertissement" aux autorités et faire entendre leur "détresse" à l'ensemble du pays.



Après avoir laissé le champ libre à une offensive turque contre les forces kurdes en Syrie, Donald Trump fait marche arrière. Le retrait des forces américaines ne concernera finalement que "50 à 100 membres" des forces spéciales.