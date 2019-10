DIRECT. Attaque à la préfecture de police : "J'ai donné l'instruction que chaque alerte fasse l'objet d'un signalement", déclare Christophe Castaner

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PREFECTURE

: A 18 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



• Emmanuel Macron a appelé "la nation toute entière" à "se mobiliser" face à "l'hydre islamiste", lors d'un hommage aux quatre fonctionnaires de la préfecture de police de Paris tués par leur collègue radicalisé, Mickaël Harpon. Franceinfo s'intéresse aux failles qui ont permis à ce dernier de ne pas être repéré.



Le prix Nobel de physique est décerné conjointement à un Canado-Américain, James Peebles, et à deux Suisses, Michel Mayor et Didier Queloz. Le premier a été récompensé "pour des découvertes théoriques en cosmologie physique" et les deuxième et troisième "pour la découverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire".



Après avoir laissé le champ libre à une offensive turque contre les forces kurdes en Syrie, Donald Trump fait marche arrière. Voici six questions sur le redéploiement des troupes américaines qui inquiète les Kurdes.



Un impressionnant panache de fumée noire s'échappe depuis tôt ce matin au-dessus de Villeurbanne, près de Lyon, où un "important incendie" a été circonscrit en fin de matinée sur une friche industrielle reconvertie en incubateur de start-up.



: Depuis 2015, 19 policiers ont été radiés ou écartés (en incluant les agents administratifs travaillant dans police),selon les informations de France télévisions. Pas moins de 20 policiers et 10 gendarmes font par ailleurs l'objet d’un suivi en ce moment. Et 20 policiers ont été signalés pour leurs pratiques religieuses rigoristes ou en raison de leur entourage.

: "Il est notoire que l'auteur s'était converti à l'islam il y a une dizaine d'années. (...) Mais je tiens à le rappeler : être musulman, ce n'est pas être terroriste."



Christophe Castaner répond aux questions de la commission des lois à l'Assemblée. Il a évoqué une nouvelle fois le signalement de 2015 qui ne fait l'objet d'aucune trace écrite : "Tout était en règle au regard de la loi. Les habilitations sont vérifiées régulièrement."

: "La collègue [blessée lors de l'attaque] est sortie de l'hôpital, elle va bien."



Devant la commission des lois à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner donne des nouvelles de la policière blessée lors de l'attaque : "Elle est en convalescence, mais elle va bien." Son audition est à suivre dans notre direct.

: Après l'attaque à la préfecture de police de Paris, les fonctionnaires avouent leur inquiétude face à la radicalisation de l'un des leurs. Ils redoutent une possible divulgation d'informations sensibles par l'auteur de l'attaque. Notre journaliste Noémie Leclercq a recueilli leurs témoignages.

: Après le temps du deuil, celui des questions. Les premiers éléments de l'enquête sur Mickael Harpon, l'auteur de l'attaque meurtrière à la préfecture de Paris, montrent que plusieurs alertes ont été ignorées par les autorités sur son inquiétant profil. Franceinfo s'interroge sur les failles qui ont permis à Mickaël Harpon de ne pas être repéré.

: L'exploitation de la clé USB retrouvée dans le bureau de Mickäel Harpon, l'assaillant de la préfecture de police de Paris, continue cet après-midi, selon les informations de franceinfo. Plusieurs milliers de données sont stockées à l'intérieur, et la brigade criminelle a sollicité l'aide d'autres services de la police judiciaire parisienne pour analyser tous les fichiers au plus vite. Des vidéos de propagande de Daech et des données personnelles de policiers ont déjà été retrouvées sur cette clé USB.

: Bonjour @anonyme. Emmanuel Macron a appelé ce matin à "un combat sans relâche" contre "l'hydre islamiste". Le terme "hydre" vient de la mythologie grecque, où il désigne un animal fabuleux en forme de serpent d'eau. Selon la définition du Larousse, il désigne par extension le "mal qui se renouvelle constamment et semble augmenter en proportion des efforts faits pour le détruire".







: Je suis un peu inculte : ça veut dire quoi hydre ?

: Bonjour. Sibeth Ndiaye a effectivement indiqué ce matin sur France 2 que le gouvernement ne pourrait pas "garantir que toutes les informations (...) seront rendues publiques", pour des raisons de sécurité et de secret défense.

: Tiens, ça contredit ce qu'a dit Sibeth ce matin. Vous pouvez confirmer ? Merci

: "J'assume au nom du gouvernement tout ce qui a été fait dans l'Etat. Tout !"



Edouard Philippe se refuse à mettre en cause la responsabilité du précédent gouvernement, tout comme il ne souhaite pas pointer du doigt les éventuels dysfonctionnements de certains services de l'Etat. "Je sais que les forces de renseignement et les forces de l'ordre font de leur mieux", ajoute le Premier ministre.

: "La France a intérêt à ce que la totalité des faits et des responsabilités soit connue et assumée."



Interrogé par le député LR Eric Ciotti lors de la séance de questions au gouvernement, le Premier ministre indique partager son "exigence de vérité".



: L'Assemblée nationale vient d'observer une minute de silence en hommage aux quatre victimes de l'attaque à la préfecture de Paris.





: A 14 heures, on fait le point sur l'actualité de ce mardi matin :



• Emmanuel Macron a appelé "la nation toute entière" à "se mobiliser" face à "l'hydre islamiste". Le président de la République rendait hommage aux quatre fonctionnaires de la préfecture de police de Paris tués par leur collègue radicalisé.



Le prix Nobel de physique est décerné conjointement à un Canado-américain, James Peebles, et à deux Suisses, Michel Mayor et Didier Queloz. Le premier a été récompensé "pour des découvertes théoriques en cosmologie physique" et les deuxième et troisième "pour la découverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire".





Un impressionnant panache de fumée noire s'échappe depuis tôt ce matin au-dessus de Villeurbanne où un "important incendie" a été circonscrit en fin de matinée sur une friche industrielle reconvertie en incubateur de start-up.





Après avoir laissé le champ libre à une offensive turque contre les forces kurdes en Syrie, Donald Trump fait marche arrière. Le retrait des forces américaines ne concernera finalement que "50 à 100 membres" des forces spéciales.

: "La nation tout entière doit se mobiliser et agir face à l'hydre islamiste."



Le président de la République a prononcé un discours en hommage aux quatre victimes de la tuerie perpétrée par un agent de la préfecture de police de Paris. Nous vous proposons de le revoir.



: A midi, on fait le point sur l'actualité de ce mardi matin :



• Emmanuel Macron a appelé "la nation toute entière" à "se mobiliser" face à "l'hydre islamiste". Le président de la République rendait hommage aux quatre fonctionnaires de la préfecture de police de Paris tués par leur collègue radicalisé.



Un peu plus tôt dans la matinée,Christophe Castaner et Laurent Nuñez ont répondu avec "précision" à la délégation parlementaire au renseignement, indique son président Christian Cambon.



Un impressionnant panache de fumée noire s'échappe depuis tôt ce matin au-dessus de Villeurbanne où un "important incendie" a été circonscrit en fin de matinée sur une friche industrielle reconvertie en incubateur de start-up.





Après avoir laissé le champ libre à une offensive turque contre les forces kurdes en Syrie, Donald Trump fait marche arrière. Le retrait des forces américaines ne concernera finalement que "50 à 100 membres" des forces spéciales.

: "Faisons bloc, tous ici réunis face au terrorisme. Nous mènerons toujours le combat et à la fin nous l'emporterons, car nous avons cette force d'âme. Nous le faisons pour nos morts, pour nos enfants, nous le faisons pour la nation."

: "La nation toute entière doit se mobiliser et agir face à l'hydre islamiste. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Savoir repérer au travail, à l’école, les relâchements, les déviations. Cela commence par vous, fonctionnaires, serviteurs de l'Etat."

: Emmanuel Macron promet qu'un "combat sans relâche" sera mené "face au terrorisme islamiste".

: "La lumière sera fait les interrogations levées, les responsabilités établies. Le justice passera comme il se doit."

: "La République sera toujours à vos côtés", martèle le président de la République en s'adressant aux proches des victimes.





: "Si fier, nous le sommes d'eux. Je m'incline au nom de toute la nation devant la douleur des proches de ceux qui sont tombés."

: "Sept minutes ont suffi à plonger la préfecture de police dans un des drames les plus douloureux de l'histoire et la France dans la stupeur et incompréhension."



Emmanuel Macron prononce son discours dans la cour d'honneur de la préfecture de police.

: Emmanuel Macron passe en revue les policiers présents et observe une minute de silence devant les dépouilles des quatre fonctionnaires.





: Précision importante, la clé USB de Mickaël Harpon a été retrouvée dans son bureau, et non à son domicile comme indiqué précédemment. Elle contenait de nombreuses vidéos de propagande de Daech, selon une source policière à franceinfo. Il y gardait aussi des coordonnées et des données personnelles d'une dizaine de ses collègues. On ne sait pas encore s'il comptait s'en servir ou les partager.

: Emmanuel Macron vient d'arriver dans la cour d'honneur de la préfecture de police.





: Bonjour @anonyme. Le président de la République doit arriver dans quelques minutes et doit prononcer un discours.

: Emmanuel Macron n’est pas présent à l’hommage ?

: Les dépouilles des quatre fonctionnaires sont disposés au centre de la cour de la préfecture.





: Christophe Castaner et Laurent Nuñez viennent d'arriver dans la cour de la préfecture de police.





: De nombreuses figures de la classe politique assistent à cet hommage. Comme Alain Juppé, Michèle Alliot-Marie, Gérard Larcher, Richard Ferrand ou encore Nicolas Sarkozy.





: Plusieurs dizaines de policiers sont présents devant la préfecture de police de Paris devant l'écran géant installé pour suivre la cérémonie d'hommage.

: Christophe Castaner et Laurent Nuñez ont répondu avec "précision" à la délégation parlementaire au renseignement, indique son président Christian Cambon.

: La cérémonie d'hommage aux quatre victimes est à suivre en direct sur franceinfo.