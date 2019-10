DIRECT. Attaque à la préfecture de police : regardez l'audition de Christophe Castaner par la commission des lois du Sénat

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PREFECTURE

: "Rien n'établit qu'il y aurait une organisation collective autour de l'auteur de l'attentat", affirme Christophe Castaner.



: "Au sein des personnels de l'Education nationale, nous avons eu dix cas signalés, d’intensité variable."



Le ministre était invité d'Europe 1. Il était interrogé sur les systèmes de contrôle au sein de l'Education nationale.

: Avec un peu de retard, faisons un point sur le début de journée :



Christophe Castaner et Laurent Nuñez sont actuellement auditionnés par la commission des lois du Sénat après l'attaque à la préfecture de police de Paris qui a fait quatre morts. Les débats sont à suivre en direct ici.



Pas de "Crunch" ce week-end ! Les matchs Angleterre-France et Nouvelle-Zélande-Italie sont annulés par les organisateurs de la Coupe du monde de rugby, en raison du typhon Hagibis qui doit toucher en fin de semaine la mégalopole de Tokyo.





• La colère en Allemagne. La communauté juive exige de l'Allemagne une meilleure protection et une mobilisation contre l'extrême droite au lendemain de l'attentat antisémite de Halle.





• La Turquie a débuté son offensive terrestre contre des forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. Interrogé par des journalistes sur la possibilité d'aider les forces kurdes, Donald Trump a insisté sur le fait que ces forces "combattent pour leur terre". Avant d'ajouter : "Ils ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne nous ont pas aidés en Normandie."



: "Ce ne sont pas les personnes qui sont visées, ce serait hors de propos, ce sont nos modes d'organisation et peut-être même nos structures. Nous ne cherchons pas des responsabilités personnelles."



Christophe Castaner et Laurent Nuñez sont actuellement auditionnés par la commission des lois du Sénat après l'attaque à la préfecture de police de Paris qui a fait quatre morts.

: Les débats commencent à la commission des lois du Sénat. C'est à suivre en direct ici.







: Manon Aubry a "honte" de Christophe Castaner. La députée européenne de La France insoumise est l'invitée de franceinfo.

: "Nous ne sommes pas en train d'instruire un procès, nous sommes en train de rechercher quels sont les moyens d'améliorer la situation", a déclaré sur franceinfo Philippe Bas, président de la commission des lois du Sénat, avant l’audition de Christophe Castaner par la commission des lois du Sénat, ce matin.

: "L'année dernière, nous avons ainsi éloigné 25 personnes de ces concours pour éviter qu'il y ait des recrutements qui ne correspondent pas aux exigences que nous souhaitons".



Sur RTL, la garde des Sceaux explique que son ministère a mis en place "un double système de contrôle" lors des recrutements pour écarter les profils les plus problématiques.

: L'horreur en direct, pendant plus d'une demie-heure. L'attaque d'un tireur contre une synagogue de Halle en Allemagne hier, qui a fait deux morts, a été diffusée en direct pendant 35 minutes sur Twitch.

: Ilham Harpon a longuement raconté la nuit qui a précédé le passage à l'acte de son mari, et notamment cette crise. Elle raconte qu'il l'a réveillée, ainsi que leurs deux enfants de 3 et 9 ans. Il a alors récité des versets du Coran, crié "Allah Akbar", dit qu’il entendait des voix, et il lui a demandé "de protéger leurs enfants".

: "Pas un seul instant, je n'ai pensé qu’il pouvait s’en prendre à quelqu'un d'autre que lui-même."



Elle a été auditionné à huit reprises par les enquêteurs. Elle maintient que son époux n'était pas un islamiste et évoque "une crise mystique".



: On débute par un premier point sur l'actualité :



