Attaque à la préfecture de police de Paris : interpellation de cinq personnes dans l'entourage de Mickaël Harpon

Ces arrestations interviennent une dizaine de jours après l'attaque de la préfecture de police de Paris.

Cinq personnes ont été interpellées lundi 14 octobre au matin dans l'entourage de Mickaël Harpon, dont un des imams de Gonesse (Val-d'Oise), Ahmed Hilali, a appris franceinfo de sources proches du dossier. Ahmed Hilali a été interpellé vers minuit par la DGSI. Il ne s'agit pas du principal imam de la mosquée de Gonesse.

Les quatre autres personnes ont été interpellées par la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris, précise une source. Elles sont toutes de Gonesse.

>> Ce que l'on sait de l'homme qui a tué quatre personnes à la préfecture de police de Paris

Ces interpellations interviennent une dizaine de jours après l'attaque de la préfecture de police de Paris. Mickaël Harpon a tué quatre de ses collègues, dont trois policiers, jeudi 3 octobre, avant d'être abattu. Les motivations de l'homme se heurtent encore à de nombreuses zones d'ombre. Aucune revendication n'a été publiée.

La compagne de Mickaël Harpon a expliqué aux enquêteurs que son mari a eu des visions et a entendu des voix la nuit qui a précédé son passage à l'acte. Il était "incohérent et agité", a-t-elle confié aux policiers. Depuis le début de l'enquête, plusieurs éléments ont amené le parquet national antiterroriste (Pnat) à affirmer que Mickaël Harpon "aurait adhéré à une vision radicale de l'islam" et était en contact avec des individus de la "mouvance islamiste salafiste".