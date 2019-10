Attaque à la préfecture de Paris : deux gardes à vue levées, dont celle de l'imam Ahmed Hilali

Trois personnes dans l'entourage de Michaël Harpon restent en revanche toujours en garde à vue.

Deux gardes à vue ont été levées mardi en fin d'après-midi, dont celle d'Ahmed Hilali, l'un des imams de Gonesse (Val-d'Oise), dans l'affaire de l'attaque de la préfecture de police de Paris le 3 octobre, a appris franceinfo de source judiciaire mercredi 16 octobre. Trois personnes dans l'entourage de Michaël Harpon, l'homme qui a tué quatre de ses collègues, restent en revanche toujours en garde à vue.

Ahmed Hilali a été interpellé lundi vers minuit par la DGSI. Il ne s'agit pas du principal imam de la mosquée de Gonesse. Cet homme, qui officiait auparavant à Sarcelles, avait fait l'objet en 2015 d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français demandée par les services de renseignement, en raison notamment de ses prêches radicaux et de ses fréquentations. Cette mesure n'a jamais été appliquée. Les dirigeants de la mosquée de Sarcelles où il officiait avaient tout de même fini par le licencier.

Depuis février 2017, Ahmed Hilali dirigeait des prières à Gonesse, dans une mosquée fréquentée par Mickaël Harpon, et possède un titre de séjour valable jusqu'en 2020. Il a été "écarté" de la mosquée et n'officiera désormais plus là-bas, avait annoncé vendredi le maire de la ville du Val-d'Oise. Soupçonné d'être radicalisé, Ahmed Hilali avait affirmé mercredi 9 octobre à franceinfo n'avoir "jamais parlé" avec Mickaël Harpon. Il s'est également défendu de tout radicalisme religieux.