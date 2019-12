"A un moment, il faut préserver la police" : un sénateur LR veut interdire la diffusion d'images ou de vidéos des forces de l'ordre

Toute personne qui diffuserait des images permettant d'identifier des membres des forces de l'ordre pourrait être punie de 15 000 euros d'amende.

"Nous avons le devoir de les protéger car ils nous protègent." Dans le cadre de la proposition de loi de lutte contre la haine sur internet, le sénateur Jean-Pierre Grand (Les Républicains) a déposé, mardi 3 décembre, un amendement en commission des lois visant à punir de 15 000 euros d'amende la diffusion d'images ou de vidéos de membres des forces de l'ordre sans leur accord.

Cette proposition de loi doit être discutée en séance publique le 17 décembre. Mais, d'ores et déjà, le sénateur de l'Hérault prévient : "Pour l'instant, l'amendement n'est pas passé à cause d'une éventuelle irrecevabilité. Il n'est pas exactement dans l'axe du texte. Mais s'il ouvre le débat, c'est déjà pas mal."

"Des fonctionnaires ont peur pour leur famille"

Dans ce texte, Jean-Pierre Grand propose de modifier la loi de 1881 sur la liberté de la presse en y ajoutant ce passage : "Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image des fonctionnaires de la police nationale, de militaires ou d'agents des douanes est punie de 15 000 euros d'amende." Le texte a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certains qualifiant l'amendement de "liberticide" et redoutant la "fin de l'Etat de droit".

Interrogé par franceinfo, Jean-Pierre Grand justifie cet amendement par le "devoir" de "protéger les forces de l'ordre", notamment après les nombreuses vidéos de policiers diffusées lors du mouvement des "gilets jaunes". "Je rencontre des fonctionnaires qui ont peur de ne pas rentrer chez eux le soir, qui ont peur pour l'intégrité de leur famille. A un moment, il faut préserver la police, c'est une atteinte frontale à la démocratie et au fonctionnement de la République", affirme-t-il.

Il suffit de lire la presse pour voir comment les policiers sont poursuivis jusqu'à leur domicile, agressés dans la rue parce qu'on les a reconnus.Jean-Pierre Grand, sénateur LRà franceinfo

Aujourd'hui, aucun texte n'empêche de filmer ou de photographier un agent des forces de l'ordre. Ces fonctionnaires sont protégés comme tous les citoyens par l'article 226-1 du Code pénal sur la vie privée, et ils ne bénéficient d'aucun droit à l'image particulier. Comme le rappelle une note du ministère de l'Intérieur de 2008 citée par Libération, "les policiers ne peuvent pas s'opposer à l'enregistrement de leur image lorsqu'ils effectuent une mission. Il est exclu d'interpeller pour cette raison la personne effectuant l'enregistrement, de lui retirer son matériel ou de détruire l'enregistrement ou son support."

Seuls certains agents appartenant à la lutte antiterroriste ou à des unités comme le GIGN, le Raid ou la Brigade de recherche et d'intervention sont protégés, comme le prévoit un arrêté de 2008. La diffusion de leur image est interdite si elle permet de les identifier.

Filmer les violences policières deviendrait un délit

"Je souhaiterais qu'on élargisse cette protection à tous les agents sans distinction", explique Jean-Pierre Grand, qui a déposé un autre amendement à cet effet. "Mon amendement, c'est pour protéger les agents des forces de l'ordre quelle que soit l'unité." Le sénateur estime qu'actuellement, "la liberté de l'information, qu'elle soit le fait de la presse ou d'un simple particulier, prime ainsi sur le droit au respect de l'image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n'est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l'enquête ou de l'instruction".

Cet amendement est dénoncé par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, dont le journaliste David Dufresne, spécialiste des violences policières, ou Arié Alimi, avocat de la Ligue des droits de l'homme. Ils alertent sur les conséquences pénales d'un tel texte s'il entrait en vigueur, notamment sur la possibilité de mettre au jour et juger les violences policières.

A tous les journalistes, syndicats de journalistes, associations de droits humains et victimes de violences policières : projet d'amendement visant à réprimer pénalement la diffusion d'images de forces de l'ordre. #findelétatdedroit pic.twitter.com/Nlgw9EYoe9 — Arié Alimi Avocats (@AA_Avocats) December 9, 2019

"Il peut toujours y avoir des agents qui ne se comportent pas bien, mais il y a plus de manifestants qui combattent avec des armes à la main, de l'acide, des pavés, des cocktails Molotov, affirme Jean-Pierre Grand. Un être humain qui est confronté à un risque de perdre la vie, il doit se défendre."

Pour compléter ses propositions, le sénateur a déposé un troisième amendement à l'article 226-1 du Code pénal, qui protège les forces de l'ordre de toute "captation, enregistrement et transmission de leur image lorsque les agents se trouvent dans un lieu privé". ll souhaite étendre cette interdiction à l'espace public, comme les manifestations, relève France 3 Occitanie. Contrevenir à cette règle serait passible d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.