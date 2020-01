Poitiers : un homme interpellé après avoir écoulé une centaine de faux billets de 20 euros

Le mis en cause a été repéré par un barman d'une boîte de nuit de la ville de Poitiers au moment de payer l'addition. Il a reconnu avoir acheté 100 faux billets de 20 euros sur internet.

Soupçonné d'avoir écoulé une centaine de faux billets de 20 euros, un homme de 24 ans a été interpellé dans la nuit du 3 au 4 janvier à Poitiers, rapporte France Bleu Poitou.

C'est un barman d'une boîte de nuit de Poitiers qui a donné l'alerte cette nuit-là. Un de ses clients venait de lui régler ses 120 euros de consommation avec six billets de 20 euros. Intrigué, il a regardé les billets de plus près et les a trouvés suspects. Par précaution, le barman a appelé la police. Vérification faite, tous les billets avaient le même numéro de série. De plus, il était noté sur un coin des billets, en anglais, qu'il s'agissait de faux billets fabriqués pour le cinéma.

Le jeune homme jugé prochainement

La police a interpellé le client, ainsi qu'un de ses amis qui avaient également dix faux billets dans son portefeuille. Le principal suspect a rapidement reconnu avoir acheté 100 faux billets de 20 euros sur internet, pour 7 euros 50. Il les a ensuite écoulés sur Poitiers et les environs. Il affirme que les billets utilisés vendredi étaient les derniers en sa possession. Il sera jugé prochainement, selon les informations recueillies par France Bleu Poitou.