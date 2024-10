Plusieurs élus d'Annecy portent plainte pour cyberharcèlement

Plusieurs élus de la mairie d'Annecy, en Haute-Savoie ont porté plainte pour dénoncer les attaques dont ils sont victimes sur les réseaux sociaux, rapporte jeudi 24 octobre France Bleu Pays de Savoie, suite à la publication d'un communiqué jeudi de la ville d'Annecy.

Internet est aussi un espace régi par le droit Les attaques en ligne contre les élus de la Ville d'Annecy sont inacceptables et ne resteront pas sans réponse Nous avons saisi la justice pour que les responsables répondent de leurs actes et que cessent ces comportements haineux👇 pic.twitter.com/ZqLbkcqyEp — François Astorg (@francoisastorg) October 24, 2024

Parmi eux, Marion Lafarie, maire adjointe chargée de la mobilité a porté plainte après avoir été la cible de propos sexistes, de messages d'insultes et de menaces publiés sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs semaines. "On n'a pas été élus pour subir ça", écrit Marion Lafarie sur sa page Facebook le 7 octobre dernier. "On peut avoir des divergences politiques, mais là, ça va trop loin !"

"Il faut savoir dire stop"

François Astorg, le maire d'Annecy, explique dans le communiqué qu'il est "hors de question que ces attaques inacceptables et interdites par la loi puissent affecter l'équilibre physique et psychique des personnes visées". "Nous ne pouvons attendre un drame ou une agression physique pour agir", poursuit-il, en indiquant que des plaintes seront systématiquement déposées "dès lors que des faits de cyberharcèlement par injure ou diffamation publique seront identifiés".

"Aujourd'hui, dès que l'on s'engage, dès que l'on s'expose, on est la cible de diffamations, d'insultes et aussi d'intimidations", regrette au micro de France Bleu Pays de Savoie Guillaume Tatu, adjoint chargé de la jeunesse, lui aussi la cible de propos haineux sur les réseaux sociaux. "Il y a une ligne rouge à ne pas dépasser et à un moment donné, il faut savoir dire stop", insiste-t-il.